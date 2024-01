ATELIER BEATBOX ET BRUITAGE LA CIGALIÈRE Sérignan, mercredi 7 février 2024.

ATELIER BEATBOX ET BRUITAGE LA CIGALIÈRE Sérignan Hérault

A la manière des « souliers rouges » dans le spectacle, découvrez des bruitages et compositions musicales. Expérimentez divers types de modulations de la voix (tremblées, saccadées, percussives, tenues etc…) et explorez des résonnances vocales. Essayez-vous également aux jeux de déformations de voix.

Atelier à partir de 8 ans et surr inscription.

1 Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie lacigaliere.com@ville-serignan.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 10:00:00

fin : 2024-02-07



