[[http://www.bm-lille.fr](http://www.bm-lille.fr)](http://www.bm-lille.fr) aimerait bien savoir comment composent tes idoles. Tu aimes le hip hop, le rap, l’électro, le reggae, le rock, la techno… Tu as envie de t’amuser en créant de la musique sur ordinateur et mettre tes productions en ligne. Alors, c’est simple il suffit de rejoindre l’atelier MAO de Loïc qui guidera tes premiers pas de Beat Maker… Ouvert aux adolescents et adultes à partir de 13 ans. Tous les vendredis et samedis après-midi de 14h à 17h du vendredi 6 au samedi 28 août à la médiathèque du Faubourg de Béthune en partenariat avec le Faubourg des Musiques. GRATUIT Informations et inscriptions par téléphone au 0320448996 ou par mail : [[faubourgdesmusiques@mairie-lille.fr](mailto:faubourgdesmusiques@mairie-lille.fr)](mailto:faubourgdesmusiques@mairie-lille.fr) ou [www.bm-lille.fr](http://www.bm-lille.fr) (dans la limite des places disponibles).

Atelier BEAT MAKING (Musique Assistée par Ordinateur) médiathèque du Faubourg de Béthune 6 bis boulevard de Metz Lille

