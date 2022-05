ATELIER BEACH YOGA COUCHER DU SOLEIL AUX ORPELLIÈRES

ATELIER BEACH YOGA COUCHER DU SOLEIL AUX ORPELLIÈRES, 14 juillet 2022, . ATELIER BEACH YOGA COUCHER DU SOLEIL AUX ORPELLIÈRES

2022-07-14 19:00:00 – 2022-07-14 20:00:00 Erika vous invite à une pratique bien-être Yoga au coucher du soleil sur la plage des Orpellières.

Un instant privilégié au coeur d’une nature préservée. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. Lieu du rendez-vous : parking des Tellines (2ème parking après la maison de Site des Orpellières) Erika vous invite à une pratique bien-être Yoga au coucher du soleil sur la plage des Orpellières.

