– ATELIER BE – FABLAB – Atelier BE Bagneux Catégories d’évènement: Bagneux

Hauts-de-Seine

– ATELIER BE – FABLAB – Atelier BE, 4 février 2022, Bagneux. – ATELIER BE – FABLAB –

du vendredi 4 février au samedi 5 mars à Atelier BE

– ATELIER BE – FABLAB – ———————— ### les mercredis et samedis : 14h – 19h Réaliser votre projet en autonomie ou participer à un projet collectif pour apprendre à vous servir des machines tout en fabriquant une marmite norvégienne ou des nichoirs pour oiseaux, chauve-souris, un abri pour abeilles solitaires, des mangeoires… Vous avez des idées et projets en tête, mais pas assez d’espace ni outils chez vous pour les réaliser ? Venez aux “Ateliers libres” proposés tous les mercredis et samedis de 14h à 19h à l’atelierBE-fablab éphémère. L’espace et les machines sont à votre disposition, … libres à vous, de créer, d’inventer, de réparer… Maximum 6 places disponible par jour. [inscription obligatoire dans la limite des places disponibles :](https://www.helloasso.com/associations/bagneux-environnement/evenements/becreatif-ateliers-libres-decembre-2021?utm_source=bagneux_environnement_newsletter&utm_medium=bagneux_environnement_newsletter&utm_campaign=bagneux_environnement_newsletter) _**Rencontre débat : « numérique responsable « **_ ### 5 février 2022 à partir de 17h animé par Maxime Woringer, gratuit, dans le cadre du projet Fablab Solidaire. Immatériel, le numérique ? Sans qu’on s’en rende vraiment compte, internet, les écrans et l’électronique se sont installés dans nos vies. Difficile de s’en passer aujourd’hui. Derrière les incessantes notifications, et les applications colorées se cache un écosystème que nous allons progressivement aborder. Des solutions pour diminuer son impacte négatif ? >> Le Cloud Girofle est une association basée à Bourg-la-Reine qui propose des services numériques alternatifs aux géants du web. L’association propose également des formations aux enjeux du numérique. tout public [inscription](https://www.helloasso.com/associations/bagneux-environnement/evenements/5-fev-atelier-be-rencontre-debat?utm_source=bagneux_environnement_newsletter&utm_medium=bagneux_environnement_newsletter&utm_campaign=bagneux_environnement_newsletter) _**Stage à l’Atelier BE**_ ### du 28 février au 5 mars 2022 – 15h – 17h Découvrez la découpe et la gravure avec laser, l’impression 3D, le codage avec Arduino afin de créer un projet collectif. Venez exprimer votre créativité à travers des ateliers (bricolage, découpeuse laser, Arduino…) en utilisant la célèbre philosophie des makers ; bricoler, expérimenter, apprendre en faisant et mutuellement … et tout ça en s’amusant ! [inscription](https://www.helloasso.com/associations/bagneux-environnement/evenements/28-fev-au-5-mars-atelier-be-stage?utm_source=bagneux_environnement_newsletter&utm_medium=bagneux_environnement_newsletter&utm_campaign=bagneux_environnement_newsletter) Proposé par Bagneux environnement Atelier BE 5 Allee du Poitou 92220 Bagneux France Bagneux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T17:00:00 2022-02-04T19:00:00;2022-02-28T15:00:00 2022-02-28T17:00:00;2022-03-01T15:00:00 2022-03-01T17:00:00;2022-03-02T15:00:00 2022-03-02T17:00:00;2022-03-03T15:00:00 2022-03-03T17:00:00;2022-03-04T15:00:00 2022-03-04T17:00:00;2022-03-05T15:00:00 2022-03-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bagneux, Hauts-de-Seine Autres Lieu Atelier BE Adresse 5 Allee du Poitou 92220 Bagneux France Ville Bagneux lieuville Atelier BE Bagneux Departement Hauts-de-Seine

Atelier BE Bagneux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneux/

– ATELIER BE – FABLAB – Atelier BE 2022-02-04 was last modified: by – ATELIER BE – FABLAB – Atelier BE Atelier BE 4 février 2022 Atelier BE Bagneux Bagneux

Bagneux Hauts-de-Seine