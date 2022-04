Atelier BE Atelier BE Bagneux Catégories d’évènement: Bagneux

Hauts-de-Seine

Atelier BE Atelier BE, 2 mai 2022, Bagneux. Atelier BE

du lundi 2 mai au vendredi 6 mai à Atelier BE

Atelier BE ———- ### 2 au 7 mai – STAGE (12-25 ans) au fablab l’AtelierBE A travers cinq ateliers consécutifs (bricolage, découpe et gravure avec laser, codage et électronique,impression 3D…) découvrez la célèbre philosophie des makers ; bricoler, expérimenter, apprendre en faisant et mutuellement … et tout ça en s’amusant ! Soutenu par la Fondation Orange dans le cadre du projet FabLabs Solidaires. [https://www.helloasso.com/associations/bagneux-environnement/evenements/2-au-7-mai-stage-au-fablab-l-atelierbe?fbclid=IwAR1xGInkG44MrFqWFgGC4XDFhQVH_CIuLNE9JeaYngwbLAgAl8l0Z4-Thf8](https://www.helloasso.com/associations/bagneux-environnement/evenements/2-au-7-mai-stage-au-fablab-l-atelierbe?fbclid=IwAR1xGInkG44MrFqWFgGC4XDFhQVH_CIuLNE9JeaYngwbLAgAl8l0Z4-Thf8) lieu : AtelierBE – FABLAB – 5 Allee du Poitou – 92220 Bagneux Plein tarif pour le stage de 5 jours : 60 € Tarif réduit : le tarif réduit est accordé aux habitants de la résidence Meuniers-Poitou et aux étudiants. , 40 € Gratuit Dans le cadre du dispositif “Fablabs Solidaires” de la fondation Orange, ce stage est gratuit pour les jeunes de 12 à 25 ans non scolarisés ou en rupture avec les méthodes d’enseignement classiques et pour les demandeurs d’emploi.

inscription

Proposé par Bagneux environnement Atelier BE 5 Allee du Poitou 92220 Bagneux France Bagneux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T14:00:00 2022-05-02T17:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T17:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T17:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T17:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bagneux, Hauts-de-Seine Autres Lieu Atelier BE Adresse 5 Allee du Poitou 92220 Bagneux France Ville Bagneux lieuville Atelier BE Bagneux Departement Hauts-de-Seine

Atelier BE Bagneux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneux/

Atelier BE Atelier BE 2022-05-02 was last modified: by Atelier BE Atelier BE Atelier BE 2 mai 2022 Atelier BE Bagneux Bagneux

Bagneux Hauts-de-Seine