ATELIER BD WAÏ WAÏ LA FORÊT MILLÉNAIRE Guérande, samedi 13 avril 2024.

ATELIER BD WAÏ WAÏ LA FORÊT MILLÉNAIRE Guérande Loire-Atlantique

Plongez dans l’univers de Jirö Taniguchi, lors de cet atelier BD.

Réservé aux spectateurs de Waï waï la forêt millénaire.

A partir de 12 ans.

Spectacle Waï waï la forêt millénaire :

Trois musiciens portent à la scène le manga « La forêt millénaire », formidable fable écologique, tout autant que récit des prodiges de l’enfance.

Wataru doit quitter Tokyo pour une nouvelle vie à la campagne japonaise, chez ses grands-parents. Cet exil est un bouleversement nouvelle école, nouvel environnement, nouveaux amis. La forêt en particulier l’impressionne et semble lui communiquer une force presque surnaturelle. Lorsqu’il devra faire ses preuves face au groupe d’enfants qui le mettent au défi, c’est d’elle que lui viendra un courage intérieur.

Au plus près des textures et du travail d’aquarelle développé par l’auteur de manga Jirô Taniguchi, trois musiciens composent avec cette même sensibilité la bande-son rêvée pour accompagner notre jeune héros.

D’après « La Forêt millénaire » de Jirô Taniguchi.

BD concert, à partir de 7 ans.

Ce spectacle est soutenu dans le cadre de Traverses musique, dispositif départemental d’aide à la création et à la diffusion musicale. En partenariat avec Musique et Danse en Loire-Atlantique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

2 avenue Anne de Bretagne

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire athanor@ville-guerande.fr

