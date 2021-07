Azeville Azeville Azeville, Manche Atelier BD & Seconde Guerre mondiale Azeville Azeville Catégories d’évènement: Azeville

Manche

Atelier BD & Seconde Guerre mondiale Azeville, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Azeville. Atelier BD & Seconde Guerre mondiale 2021-07-07 – 2021-07-07

Azeville Manche Azeville Dans le cadre de l’événement national « Partir en livre » et l’exposition temporaire « MUS / MOUSE / MAUS », la batterie d’Azeville vous propose un atelier BD. Yvan Postel, auteur et illustrateur normand, animera ce rendez-vous. Un moment pour découvrir les codes de cette littérature ! Atelier conseillé pour les enfants de 8 à 12 ans. Dans le cadre de l’événement national « Partir en livre » et l’exposition temporaire « MUS / MOUSE / MAUS », la batterie d’Azeville vous propose un atelier BD. Yvan Postel, auteur et illustrateur normand, animera ce rendez-vous. Un moment pour découvrir… musee.azeville@manche.fr +33 2 33 40 63 05 Dans le cadre de l’événement national « Partir en livre » et l’exposition temporaire « MUS / MOUSE / MAUS », la batterie d’Azeville vous propose un atelier BD. Yvan Postel, auteur et illustrateur normand, animera ce rendez-vous. Un moment pour découvrir les codes de cette littérature ! Atelier conseillé pour les enfants de 8 à 12 ans. dernière mise à jour : 2021-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: Azeville, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Azeville Adresse Ville Azeville lieuville 49.46219#-1.3076