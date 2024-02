Atelier BD Salon Voyage en Livres 2024 Salle des Fêtes La Clayette, samedi 13 avril 2024.

Atelier BD avec Sylvain Aimès

Public du CP à la 3e

Durée 1h

Sylvain Aimès anime des ateliers BD pour les enfants de 7 à 15 ans. Au programme, une découverte de la BD et du métier, une initiation à la construction d’un visage, la découverte des proportions du corps humain, l’apprentissage, de la main… L’atelier BD s’adaptera au thème et à la durée choisie, et proposera aux enfants les bases du dessin et de la BD, pouvant même aller jusque la création d’une bande dessinée. Un album sera offert aux enfants participant à l’atelier. Sylvain Aimès dessinateur autodidacte depuis 1994 (première publication dans le journal communal), il parcourt les routes de France depuis 2018 afin de présenter ses héros de papier aux lecteurs de 7 à 99 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-14

Salle des Fêtes 80 Rue Lamartine

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté le-petit-rameur@laposte.net

