Atelier BD Plouhinec Plouhinec Catégories d’évènement: Finistère

Plouhinec

Atelier BD Plouhinec, 16 février 2023, Plouhinec . Atelier BD rue des écoles Médiathèque rue des écoles Plouhinec Finistère rue des écoles rue des écoles Médiathèque

2023-02-16 10:00:00 – 2023-02-16 11:30:00

rue des écoles rue des écoles Médiathèque

Plouhinec

Finistère Venez découvrir la BD et créer votre propre page de BD à la Médiathèque.

Inscrivez-vous ! De 8 à 12 ans. Matériel fourni (mais vous pouvez aussi apporter votre matériel préféré). rue des écoles rue des écoles Médiathèque Plouhinec

dernière mise à jour : 2022-12-10 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouhinec Autres Lieu Plouhinec Adresse Plouhinec Finistère rue des écoles rue des écoles Médiathèque Ville Plouhinec lieuville rue des écoles rue des écoles Médiathèque Plouhinec Departement Finistère

Plouhinec Plouhinec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouhinec/

Atelier BD Plouhinec 2023-02-16 was last modified: by Atelier BD Plouhinec Plouhinec 16 février 2023 finistère Plouhinec rue des écoles Médiathèque rue des écoles Plouhinec Finistère

Plouhinec Finistère