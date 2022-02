Atelier BD photo pirate Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

Atelier BD photo pirate Saint-Maixent-l’École, 16 février 2022, Saint-Maixent-l'École. Atelier BD photo pirate Quartiers Libres 1 Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

2022-02-16 – 2022-02-16 Quartiers Libres 1 Rue Denfert-Rochereau

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Saint-Maixent-l’École Alice Morelli, artiste photographe Saint-Maixentaise vous propose de venir réaliser une BD sur le thème des pirates dans laquelle vous êtes le héros. Atelier à partir de 6 ans.

Réservation obligatoire +33 5 54 98 00 03 Alice Morelli, artiste photographe Saint-Maixentaise vous propose de venir réaliser une BD sur le thème des pirates dans laquelle vous êtes le héros. Atelier à partir de 6 ans.

Quartiers Libres 1 Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École

