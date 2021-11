Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Atelier BD par Laurie Agusti Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Atelier BD par Laurie Agusti Mairie de Colomiers, 20 novembre 2021, Colomiers. Atelier BD par Laurie Agusti

Mairie de Colomiers, le samedi 20 novembre à 15:30

Atelier Bd par Laurie Agusti Samedi 20 novembre de 15h30 à 17h Atelier BD pour les enfants. Les enfants sont invités à réaliser une narration BD autour d'un personnage surprise, de cases, de bulles et d'onomatopées. Matériel fourni. Gratuité | Pavillon Blanc Henri-Molina – Espace BD

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T15:30:00 2021-11-20T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers