Le Trévoux Maison Pour Tous Finistère, Le Trévoux Atelier BD mercredi 23/06/2021 Maison Pour Tous Le Trévoux Catégories d’évènement: Finistère

Le Trévoux

Atelier BD mercredi 23/06/2021 Maison Pour Tous, 30 juin 2021-30 juin 2021, Le Trévoux. Atelier BD mercredi 23/06/2021

Maison Pour Tous, le mercredi 30 juin à 14:00

Dans le cadre de l’opération « Toute la France dessine ! », organisée par le ministère de la Culture et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, l’auteur Trévoltois David Jambon, connu sous le nom de Mister Ham animera 5 ateliers BD à la maison pour tous du Trévoux. La règle du jeu est simple : les participants doivent compléter un « strip » de BD, qui est constitué de 4 cases dont deux auront été remplies par l’animateur. On peut aussi télécharger des strips de ses auteurs favoris sur internet. Ouvert à tous, adultes comme enfants (à partir de 6 ans). Inscription obligatoire en médiathèque. Maximum 10 personnes (y compris les accompagnants). Chacun apporte son matériel : crayon gris + gomme, feutre ou bic noir (mieux car bave moins). Éventuellement crayons de couleur. Les ateliers sont indépendants, il n’est pas nécessaire de venir à chaque fois.

Inscription

Ateliers BD Maison Pour Tous 29380 Le Trévoux Le Trévoux Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T14:00:00 2021-06-30T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Le Trévoux Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison Pour Tous Adresse 29380 Le Trévoux Ville Le Trévoux lieuville Maison Pour Tous Le Trévoux