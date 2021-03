Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi Atelier BD Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégorie d’évènement: Albi

Atelier BD Médiathèque Pierre-Amalric, 24 avril 2021-24 avril 2021, Albi. Atelier BD

Médiathèque Pierre-Amalric, le samedi 24 avril à 10:00

Une initiation à la création d’une BD avec Laurent Grossat, illustrateur jeunesse et caricaturiste : apprendre à dessiner un personnage existant, se l’approprier et découvrir les méthodes de travail d’un illustrateur BD, pour arriver à la réalisation d’un strip.

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Séance d’initation à la BD avec Laurent Grossat Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-24T10:00:00 2021-04-24T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Albi Autres Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi