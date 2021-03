Sainte-Croix-aux-Mines Médiathèque du Val d'Argent Haut-Rhin, Sainte-Croix-aux-Mines Atelier BD Médiathèque du Val d’Argent Sainte-Croix-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sainte-Croix-aux-Mines

Atelier BD Médiathèque du Val d’Argent, 4 mars 2021-4 mars 2021, Sainte-Croix-aux-Mines. Atelier BD

le jeudi 4 mars à Médiathèque du Val d’Argent

En compagnie de l’auteur et dessinateur BD Félix Csech, viens t’initier à l’écriture et l’illustration d’une bande dessinée. Il te fera découvrir les grands et petits secrets du 9ème art ou comment créer une histoire en quelques cases. Une animation proposée dans le cadre du projet « Dans ta bulle ! à la rencontre de la BD » avec le soutien du CNL.

Sur inscription (2 séances au choix : 10h30 ou 14h30)

Initiation à la création d’une bande dessinée Médiathèque du Val d’Argent 11a rue Maurice Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-04T10:30:00 2021-03-04T12:00:00;2021-03-04T14:30:00 2021-03-04T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Sainte-Croix-aux-Mines Autres Lieu Médiathèque du Val d'Argent Adresse 11a rue Maurice Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines Ville Sainte-Croix-aux-Mines