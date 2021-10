Donzy Médiathèque de Donzy Donzy, Nièvre Atelier BD et rencontre avec Clément Lefèvre Médiathèque de Donzy Donzy Catégories d’évènement: Donzy

Mercredi 3 novembre Gratuit sur réservation, nombre de places limité / dès 8 ans Créez votre strip de bande dessinée avec les conseils de Clément LEFEVRE, auteur et illustrateur ! – 10h à 12h à la médiathèque de Donzy – 14h à 16h à la médiathèque de Cosne sur Loire – 16h à 17h vente dédicace avec la librairie le Cyprès-Gens de la Lune

Gratuit sur inscription, pass sanitaire

