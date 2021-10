Cosne-Cours-sur-Loire Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Atelier BD et rencontre avec Clément Lefèvre Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Mercredi 3 novembre Gratuit sur réservation, nombre de places limité / dès 8 ans Créez votre strip de bande dessinée avec les conseils de Clément LEFEVRE, auteur et illustrateur ! – 10h à 12h à la médiathèque de Donzy – 14h à 16h à la médiathèque de Cosne sur Loire – 16h à 17h vente dédicace avec la librairie le Cyprès-Gens de la Lune

Gratuit sur inscription, pass sanitaire

Atelier BD avec Clément Lefèvre Médiathèque de Cosne 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

