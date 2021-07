La Charité-sur-Loire Bibli Quartiers d'été - cloître La Charité-sur-Loire, Nièvre Atelier BD et Pop-Up Bibli Quartiers d’été – cloître La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Nièvre

Atelier BD et Pop-Up Bibli Quartiers d’été – cloître, 12 août 2021-12 août 2021, La Charité-sur-Loire. Atelier BD et Pop-Up

Bibli Quartiers d’été – cloître, le jeudi 12 août à 16:30

Vous avez entre 5 et 12 ans et rêvez de devenir dessinatrice ou illustrateur ?

Entrée libre

Pour les dessinateurs en herbe Bibli Quartiers d’été – cloître 8 cour du château, 58400 La Charité sur Loire La Charité-sur-Loire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T16:30:00 2021-08-12T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu Bibli Quartiers d'été - cloître Adresse 8 cour du château, 58400 La Charité sur Loire Ville La Charité-sur-Loire lieuville Bibli Quartiers d'été - cloître La Charité-sur-Loire