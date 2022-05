Atelier BD avec Thomas Rathier

2022-05-14 – 2022-05-14 En prélude à cette résidence de création prévue en novembre, Thomas Rathier, comédien, metteur en scène, vidéaste et dessinateur, propose un atelier bande-dessinée. Ou comment en quelques heures, améliorer son coup de crayon et commencer à raconter des histoires en dessins. À partir de 12 ans – Gratuit. Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l'Huisne à Rémalard en Perche – en partenariat avec la Scène Nationale 61.

