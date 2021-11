Montreuil La Maison Montreau 31 Montreuil, Seine-Saint-Denis Atelier BD avec le collectif Les Cousines La Maison Montreau 31 Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Atelier BD avec le collectif Les Cousines La Maison Montreau 31, 27 novembre 2021, Montreuil. Atelier BD avec le collectif Les Cousines

La Maison Montreau 31, le samedi 27 novembre à 14:00

> Le Samedi 27 novembre, de 14h à 17h : Les artistes Sadio et Founé Fofana du collectif Les Cousines proposent un atelier BD à La Maison Montreau pour les enfants de 8 à 13 ans. Venez créer et dessiner votre histoire, et repartez avec votre fanzine ! Gratuit – sans inscriptions (places limitées)

Gratuit – sans inscription

Un atelier pour enfants pour s’initier à la BD et créer un fanzine ! La Maison Montreau 31 31 boulevard Théophile Sueur Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Maison Montreau 31 Adresse 31 boulevard Théophile Sueur Montreuil Ville Montreuil lieuville La Maison Montreau 31 Montreuil