Les oeuvres de Toulouse-Lautrec ont beaucoup de personnalité et racontent des histoires que nous allons découvrir avant de s’en emparer. Dans cet atelier, les élèves vont choisir parmi les oeuvres de Toulouse-Lautrec des personnages et essayer de les mettre en scène dans une bande-dessinée. Ils devront s’essayer aux techniques utilisées par le peintre, qui fut dessinateur, telles que les cerné noir, l’encre de chine et l’aquarelle. ### Informations * Public : 6 à 11 ans * Durée : 2 heures * Horaires : 9h30 à 11h30 * Tarif : 65 € la semaine

