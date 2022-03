Atelier BD : Astrid Bromure Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 15 juin 2022

de 14h00 à 16h00

gratuit

En partenariat avec la Caverne des BD, la bibliothèque Saint-Eloi propose un atelier pour apprendre à créer sa propre bande dessinée ! En partenariat avec la librairie spécialisée La Caverne des BD. Viens (re)découvrir le personnage d'Astrid Bromure, héroïne facétieuse de la bande dessinée éponyme de Fabrice Parme. Lève le voile sur les coulisses de la création d'une BD et réalise ton propre récit en BD ! Mercredi 15 juin de 14h à 16h Sur inscription dès 8 ans >>> A voir : en juin, une exposition des planches d'Astrid Bromure dans les espaces de la bibliothèque. Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff Paris 75012

Astrid Bromure, de Fabrice Parme (Editions Rue de Sèvres)

