Flourens Mairie de Flourens Flourens, Haute-Garonne Atelier BD “All you need is lire” – Samedi 23 octobre Mairie de Flourens Flourens Catégories d’évènement: Flourens

Haute-Garonne

Atelier BD “All you need is lire” – Samedi 23 octobre Mairie de Flourens, 23 octobre 2021, Flourens. Atelier BD “All you need is lire” – Samedi 23 octobre

Mairie de Flourens, le samedi 23 octobre à 09:00

L’atelier se déroulera le samedi 23 octobre de 09h00 à 12h00, à la bibliothèque de Flourens, il est ouvert à tous(tes). Attention le nombre de places est limité). _Le pass sanitaire est obligatoire._

Sur inscription

Manifestation du festival BD de Colomiers, avec Monsieur Pierre MAUREL auteur Toulousain et invité du festival d’Angoulême Mairie de Flourens Place de la mairie 31130 Flourens Flourens Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T09:00:00 2021-10-23T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Flourens, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Flourens Adresse Place de la mairie 31130 Flourens Ville Flourens lieuville Mairie de Flourens Flourens