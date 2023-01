La sculpture au quotidien Atelier BBM Pau Catégories d’Évènement: Pau

La sculpture au quotidien Atelier BBM, 27 mars 2023, Pau. La sculpture au quotidien 27 mars – 2 avril Atelier BBM Le bois sculpté, décoratif et durable, sublime le quotidien. Venez découvrir un savoir-faire singulier au service de la restauration de motifs anciens ou la création de pièces modernes. Atelier BBM 7 rue Stanislas Lavigne Dufau-Tourasse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Sculptrice-ornemaniste et ébeniste, je vous propose de venir découvrir les coulisses de ce métier rare et aux multiples facettes.

Entre savoir-faire ancestral et innovation, le sculpteur sur bois reproduit des ornements anciens ou les restaure (portes, meubles, fauteuils, escaliers, miroirs, cadres…) dans le cadre de chantiers pour des particuliers, des institutions, des églises ou en collaboration avec des menuisiers, des ébénistes ou des antiquaires.

Le sculpteur réalise aussi des motifs originaux à la demande pour créer une pièce de mobilier unique ou d’exception.

Lors de votrez visite, vous pourrez découvrir l’immense palette de créations réalisables en sculpture dans ma boutique d’atelier (Arts de la table, patères, porte-clés, planches apéro).

Membe du réseau Repar’acteurs et du Carnet Zéro Déchet de l’agglomération de Pau, j’ai à coeur de donner une nouvelle vie à vos objets.

Je propose également à la vente des créations insolites réalisées à partir d’objets récupérés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:00:00+02:00

2023-04-02T17:00:00+02:00 Béatrice Bonte-Maubeuge

