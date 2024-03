Atelier Bayeux, samedi 6 avril 2024.

Atelier Bayeux Calvados

Samedi

Création de bracelets sur une durée de 2 heures. Nombre de places limité à 4 personnes maximum. Une participation financière est souhaitée. Il s’agit pour nous de montrer le fonctionnement de base de la dentelle aux fuseaux afin que le public puisse se faire une idée du maniement des fuseaux et de l’intérêt intellectuel de faire de la dentelle aux fuseaux. Un petit bracelet sera réalisé afin que les élèves repartent avec un petit souvenir et en espérant les revoir ensuite pour s’initier à notre art.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

6 rue du bienvenu

Bayeux 14400 Calvados Normandie conservatoire.dentelledebayeux@gmail.com

