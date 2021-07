Nantes La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Loire-Atlantique, Nantes Atelier Baume de fleurs ECOS La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le mardi 27 juillet à 09:00

Le Centre socio-culturel La Pilotière souhaite aller plus loin cet été avec ses jeunes et viendra à la Galerie le jeudi 27/07 toute la journée. Ce jeudi c’est l’association ECOS qui proposera la fabrication de baumes de fleurs infusées pour allier bien être et jardinage. L’occasion d’échanger sur la salle de bains zéro déchet mais aussi sur les remèdes naturels, le top.

