Château de La Motte-Tilly, le samedi 18 septembre à 14:00 Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Partez à la rencontre des plantes, de leurs vertus magiques. Cet atelier permet à chacun de confectionner des baumes à lèvres avec des ingrédients naturels et dans une démarche zéro déchet. Château de La Motte-Tilly RD951, 10400 La Motte-Tilly La Motte-Tilly Aube

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00

