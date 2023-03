La restauration des vitraux de Notre-Dame de Paris Atelier Baudoin-Monique Saint-Maur-des-Fossés Catégories d’Évènement: Saint-Maur-des-Fossés

La restauration des vitraux de Notre-Dame de Paris Atelier Baudoin-Monique, 1 avril 2023, Saint-Maur-des-Fossés. La restauration des vitraux de Notre-Dame de Paris 1 et 2 avril Atelier Baudoin-Monique Avant la repose des vitraux prévue au mois de Mai et à la suite des nombreuses demandes que nous n’avons pu satisfaire lors des Journées Européennes du Patrimoine, nous présentons quelques panneaux afin d’expliquer notre travail dans le chantier de restauration très particulier de la cathédrale Notre-Dame de Paris .

Les enfants sont les bienvenus.

Les inscriptions préalables sont obligatoires et uniquement par mail : atelierbaudoin@orange.fr.

6 créneaux de visite sont ouverts le WE. Les photographies ne sont pas autorisées.

Merci et à bientôt ! Atelier Baudoin-Monique 43 bis rue Viala 94100 Saint Maur des fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Parc Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « atelierbaudoin@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:atelierbaudoin@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T17:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 vitrail vitraux Atelier Baudoin-Monique

