Atelier : Bâtisseurs de nichoirs Plévenon, 7 février 2022, Plévenon.

Atelier : Bâtisseurs de nichoirs Maison du Grand Site de France 18 Rue Notre-Dame Plévenon

2022-02-07 14:00:00 – 2022-02-07 16:00:00 Maison du Grand Site de France 18 Rue Notre-Dame

Plévenon Côtes d’Armor Plévenon

En famille ou entre amis venez découvrir le monde des oiseaux présents dans notre jardin à travers une observation en extérieur poursuivie d’un atelier création de nichoirs et de mangeoires. Des conseils et astuces pour accueillir correctement les oiseaux vous seront prodigués.

Pensez à prendre une visseuse/perceuse et embouts, une par famille.

A partir de 6 ans

accueil@caperquyfrehel.fr +33 2 96 41 50 83 http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/

En famille ou entre amis venez découvrir le monde des oiseaux présents dans notre jardin à travers une observation en extérieur poursuivie d’un atelier création de nichoirs et de mangeoires. Des conseils et astuces pour accueillir correctement les oiseaux vous seront prodigués.

Pensez à prendre une visseuse/perceuse et embouts, une par famille.

A partir de 6 ans

Maison du Grand Site de France 18 Rue Notre-Dame Plévenon

dernière mise à jour : 2022-01-18 par