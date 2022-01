ATELIER » Bâtis ton abbaye ! » Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Vienne

ATELIER » Bâtis ton abbaye ! » Abbaye de Saint-Savin, 21 février 2022, Saint-Savin. ATELIER » Bâtis ton abbaye ! »

Abbaye de Saint-Savin, le lundi 21 février à 15:00

Avis aux bâtisseurs en herbe: des fondations à la toiture, bâtis ton abbaye de tes propres mains ! Pliage, collage et découpage : donnes vie à ta propre construction et repars avec our des souvenirs inoubliables !

5€/personne

Atelier de création de maquette en papier de l’église de l’abbaye de Saint-Savin Abbaye de Saint-Savin place de la libération, 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-21T15:00:00 2022-02-21T16:00:00

