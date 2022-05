Atelier Batch Cooking Ferme du Héron, 20 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Ferme du Héron, le vendredi 20 mai à 18:00

**Vendredi 20 mai 2022 à 18h à la Ferme du Héron, on vous montre que préparer en moins de 2h tous les repas de la semaine, c’est possible !** Et avec des recettes adaptées, on peut manger varié, équilibré, de saison et gourmand ! **Inscription obligatoire directement par formulaire en ligne :** [https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-atelier-batch-co](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-atelier-batch-co) **Renseignements : service développement durable** **Tél. :** 03 20 43 19 50 **Mail :** ddvascq@villeneuvedascq.fr

Gratuit sur inscription.

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T18:00:00 2022-05-20T20:00:00