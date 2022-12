Atelier batch cooking cuisine orientale HOBA Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier batch cooking cuisine orientale HOBA, 14 janvier 2023, Paris. Le samedi 14 janvier 2023

de 11h30 à 14h30

. payant Billetterie : 55 €/personne + (frais de location) Découvrez des classiques de la cuisine orientale avec un atelier de Batch cooking de 4 recettes ! La Cheffe Fatma vous partage les secrets de 4 recettes traditionnelles orientales en seulement trois heures (oui-oui) ! Elle vous emmène à la découverte du Couscous, des bricks tunisiennes ou encore de la Salade Omek Houria. Pendant ce cours de cuisine, vous allez apprendre les bases du batch cooking tout en découvrant 4 spécialités orientales. Vous repartirez avec des repas pour la semaine, un vrai gain de temps, sans compromis sur la qualité ou l’équilibre alimentaire de vos déjeuners/dîners. Au menu : Couscous Royal (version végétarienne possible, à préciser par au minium 2 semaine avant la date du cours à l’adresse billetterie@hoba.paris)

Brick au Thon

Salade Omek Houria (salade végétarienne à base de carotte relevé aux épices)

Tartelettes aux pommes à l’orientale Ensemble, préservons l’environnement : Pensez à ramener vos contenants (1 par recette, soit 4 contenants). Fatma est passionnée par la cuisine et impliquée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle aussi la fondatrice de BatchCooking.com, une plateforme en ligne qui vous apprend à préparer tous vos repas de la semaine en une seul fois !! INSTAGRAM // FACEBOOK // SITE WEB Billetterie : 55 €/personne + (frais de location) HOBA c’est quoi ? HOBA est un lieu de vie dédié à l’alimentation durable & joyeuse, niché au cœur des 10 hectares du parc Martin Luther King (Paris 17e). Venez vous régaler en HO dans notre food court et vous cultiver en BA dans notre espace de programmation pluridisciplinaire qui accueille cours de cuisine & masterclass, rencontres, projections et animations autour d’un grand bar café central ! Vos papilles ne seront pas en reste avec notre food court haut en saveurs et bas en carbone. Venez y déguster les spécialités de nos 3 chefs·fes résidents·es Just Ramen : street food japonaise

Le Falaf : le talent n’a pas de frontière

Mouflet : le muffin anglais à la french HOBA 43 45 Rue Bernard Buffet 75017 Paris Contact : https://hoba.paris/evenement/atelier-batch-cooking-cuisine-orientale-couscous-bricks-borek/ 0678893480 flavie.pezzetta@lehasardludique.fr https://hoba.paris/evenement/atelier-batch-cooking-cuisine-orientale-couscous-bricks-borek/

Lieu HOBA Adresse 43 45 Rue Bernard Buffet Ville Paris

