ATELIER BARRE CLANDESTINE X LA FABIC Castelnau-le-Lez, dimanche 8 décembre 2024.

ATELIER BARRE CLANDESTINE X LA FABIC Castelnau-le-Lez Hérault

La Fabic est fière de vous proposer un atelier exceptionnel et unique en France

La fabrication du Chocolat de A à Z, de la fève à la tablette

La Fabic est fière de vous proposer un atelier exceptionnel et unique en France

La fabrication du Chocolat de A à Z, de la fève à la tablette

Au programme:

L’amont avec la récolte des cabosses, fermentation et séchage, sélections, tri. Puis le temps de notre atelier de 3 heures, vous vous mettrez dans la peau d’un chocolatier en réalisant les étapes de torréfaction et décorticage des fèves, tempérage et moulage du chocolat en tablette.

Dimanche 17 mars 2024 09:30 à 12:30

Samedi 8 juin 2024 14:30 à 17:30

Samedi 28 septembre 2024 09:30 à 12:30

Vendredi 15 novembre 2024 18:30 à 21:30

Dimanche 8 décembre 2024 09:30 à 12:30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-08 09:30:00

fin : 2024-12-08 12:30:00

1 Chemin de Borie

bat C

Parc Bellegarde

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie

L’événement ATELIER BARRE CLANDESTINE X LA FABIC Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2024-02-07 par OT MONTPELLIER