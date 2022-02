Atelier Barre à Terre et chorégraphique Studio CIRA, 13 mars 2022, Strasbourg.

Atelier Barre à Terre et chorégraphique

le dimanche 13 mars à Studio CIRA

ATELIER DU MOUVEMENT – BARRE À TERRE & ATELIER CHORÉGRAPHIQUE Un cours de barre à terre se déroule entièrement au sol et est constitué d’une série d’exercices effectués sur place. Des exercices habituellement réalisés debout sont transposés au sol, et permettent ainsi de se libérer des tensions musculaires que peut provoquer la pesanteur. Dans ce cours, j’axerai notre travail sur le renforcement musculaire en douceur et l’étirement des muscles dans l’allongement et la respiration. Ces exercices sont chorégraphiés et accompagnés de musique. La danse contemporaine, c’est une danse d’aujourd’hui, qui se nourrit et s’inspire sans cesse des gestuelles d’autres styles. Il existe selon moi autant de formes de danse contemporaine que de professeurs qui l’enseignent. Ma vision de cette danse est axée sur le rapport fort à la musique, les différentes dynamiques corporelles (impulsion, balancé, saccadé, ralenti, etc.), et l’engagement physique. J’aime y apporter des gestuelles empruntées à d’autres styles de danse comme le jazz ou le hip-hop, et créer ainsi une danse métissée. – Tout public –

Tarif unique : 35 €

Venez assister à notre atelier du mouvement de barre à terre et chorégraphique donné par Maeva Caboche.

Studio CIRA 28 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg Strasbourg Meinau Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T15:00:00;2022-03-13T15:15:00 2022-03-13T17:15:00