L’ancien atelier du maitre verrier Louis Barillet à Paris vous ouvre ses portes les 1 & 2 avril prochain. Atelier Barillet, 1 avril 2023, Paris.

Venez découvrir des artisans passionnés dans l’ancien atelier du maitre verrier Louis Barillet à Paris. Au programme : regards croisés avec les artisans et moments privilégiés autour des savoir-faire.

Nous sommes ravis de vous accueillir les 1er & 2 avril prochain au cœur du 15ème arrondissement de Paris dans l’atelier Louis Barillet.

Cet édifice classé a été construit en 1932 par l’architecte Robert Mallet-Stevens, à qui l’on doit également la célèbre villa Noailles à Hyère, pour le maître verrier Louis Barillet.

Venez découvrir les nombreux espaces qui étaient à l’origine dédiés à l’activité du maitre verrier. Orné de vitraux et de mosaïques de l’artiste, cette bâtisse a su garder son charme originel.

Matrice, organisme de formation spécialisé dans l’entrepreneuriat, et Artisans d’Avenir, réseau d’accompagnement des métiers d’art, ont co-créé la formation Impulser, programme d’accompagnement de 4 mois pour aider à la création et/ou à l’accélération des entreprises du secteur des métiers d’art.

Au sein de l’ancien atelier du maitre verrier Louis Barillet, 15 artisans viendront y exposer leurs œuvres et partager avec vous leur savoir-faire. 8 savoir-faire différents seront présent : Mosaïque, Bijou, Broderie, Vitrail, Céramique, Design Papier, Peinture sur Verre.

Clavier Marion : « J’invite un dialogue entre l’empreinte traditionnelle du vitrail et l’élan résolument contemporain que je tends à lui apporter avec ma signature singulière. Je tends à revaloriser cette technique ancestrale et lui redonner une place de choix dans nos espaces quotidiens. Je mène deux projets créatifs, mes propres créations et une collaboration de vitraux en sel et en verre, Affleure de Sel. »

Azzopardi Marie : « Je crée des objets utilitaires et décoratifs en terre, ainsi que des impressions de linogravure. L'illustration permet de donner une cohérence graphique à mes créations en plongeant l'utilisateur dans l'univers doux et poétique des Mondes de MA »

Rousseau Catherine : « Je suis artisane-céramiste installée à Paris sous le nom de Terres Filantes Céramique. Je propose un ensemble de pièces de présentation et de décoration pour les intérieurs et le végétal, ce sont des pièces à la lisière de l'utilitaire, du décoratif et du sculptural, toutes différentes. Je travaille la faïence, des terres blanches et terres noires essentiellement. »

Del Fabbro Sandrine : « Je travaille le laiton sciage, brasage, mise en forme, texturage, polissage »

Durrleman Damaris : « Je suis créatrice de bijoux en vermeil, argent et or selon les techniques traditionnelles de la bijouterie, y mêlant des matières plus atypiques : galets, verres dépolis, perles imparfaites. »

Perrin Adèle : « Avec la technique de la broderie d'art je crée des œuvres de décoration brodée uniques. Mes œuvres vont de petits formats à poser à de formats plus grands sous forme de tableaux brodés. »

Nellan Amélie : « Artisane et designer, je compose entre savoir-faire, matériaux et esthétique pour créer du mobilier contemporain. Je mêle le métal est la mosaïque pour apporter mon regard singulier sur la décoration d'intérieur. De sa conception à ces finitions, je tends à donner une émotion à ces objets du quotidien. »

Lozach Corinne : " Conception d'univers graphique en papier »

Melon Nathalie : « Je crée des bijoux en marqueterie cloisonnée. J'ai développé une technique inspirée de l'orfèvrerie cloisonnée. Je chantourne le cuivre en dentelle. Les alvéoles de cette dentelle servent à sertir les pièces de bois découpées à la forme adéquates. J'ai également mis au point un procédé-signature sur lequel repose les marqueteries. »

Moschetti-Nogard Nathalie : " Je créée des vitraux inspirés de mon univers empreint d'art urbain, numérique et contemporain combinés avec mes savoir-faire traditionnels. »

Vauvert Caroline : « Je créée des vitraux avec une approche éco-responsable »

Curbeira Katia : « Je crée des céramiques en mettant en valeur la texture et les formes organiques qui s'en dégagent. »

Chanioux Pierre-Emmanuel : « Influencé par l'esthétique et la culture japonaises, je propose dans des couleurs affirmées des produits de maroquinerie artisanale, en séries très limitées, réalisés entièrement à la main avec le savoir-faire traditionnel de la couture au point sellier. »

Muller Eléonore : « Je réalise des œuvres en peinture sur verre, directement inspirées du monde minéral, avec un protocole unique que j'ai moi-même mis en place permettant l'utilisation de peintures naturelles et végétales. »

Wibaux Délphine : "Dans mon atelier, je fabrique entièrement à la main des bijoux : – Fins, épurés, élégants, symboliques et porteurs de sens – Inspirés de la nature et de l'exploration des textures sur la matière – Réalisés en très petites séries voire en pièce unique"

Au programme :

Venez découvrir l’atelier Barillet et son histoire lors d’une visite guidée. 3 créneaux sont disponibles tous les jours : 11h, 14h30 et 17h.

Des conférences et interviews d’artisans. Ils partageront leur expérience de vie et leurs expérience professionnelles. Vous aurez l’opportunité de leur poser vos questions.

Samedi, 3 savoir-faire seront à l’honneur

⟹Rendez-vous à 11h pour une interview de Marion Clavier vitaliste et Eléonore Muller artisane

⟹A 13h c’est Marie Azzopardi et Noémie Meney qui vous partagerons leurs expertises sur la céramique.

⟹A 16h, Corinne Lozach sera au micro pour vous parler de sa spécialité : Le design papier

Dimanche

⟹Rendez-vous à 11h pour une interview de Sandrine Del Fabbro artisane dans le milieu de la bijouterie et joaillerie.

⟹A 13h c’est Damaris Durrlemann, artisane bijouterie qui vous partagera son expertise

⟹A 16h, Amélie Nellan sera au micro pour vous parler de sa spécialité : la mosaïque et le verre

Marion Clavier (vitrailliste) et Adèle Perrin (brodeuse) vous accueillerons sur leur stand pour vous faire participer à une œuvre collaborative. Vous aurez l’occasion de mettre dans la peau d’une artisane et créer une part de leur œuvre.

Des ateliers avec les artisans. Quartes artisanes partageront avec vous leurs connaissances et techniques pour que vous deveniez à votre tour des experts en céramique.

Samedi,

➥Prenez rendez-vous à 14h avec Marie Azzopardi pour faire une coupelle en céramique.

➥A son tour, Catherine Rousseau vous donne rendez-vous à 16h pour créer un objet qui sublimera votre quotidien

Dimanche

➥On vous donne rendez-vous à 13h avec Noémie Meney pour un atelier autour de la céramique.

Retrouvez toutes les actualités des JEMA sur notre page Instagram : https://www.instagram.com/matrice.io/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

Adèle Darcet