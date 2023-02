L’atelier du maître verrier Louis Barillet vous ouvre ses portes les 1er et 2 avril. Atelier Barillet Paris Catégorie d’Évènement: Paris

L’atelier du maître verrier Louis Barillet vous ouvre ses portes les 1er et 2 avril. Atelier Barillet, 1 avril 2023, Paris. L’atelier du maître verrier Louis Barillet vous ouvre ses portes les 1er et 2 avril. 1 et 2 avril Atelier Barillet Venez découvrir des artisans d’art passionnés dans l’ancien atelier du maître verrier Louis Barillet à Paris. Rencontres avec les artisans et moments privilégiés autour des savoir-faire. Atelier Barillet 15 square de Vergennes 75015 Paris Quartier Saint-Lambert Paris 75015 Île-de-France Matrice, organisme de formation spécialisé dans l’entrepreneuriat, et Artisans d’Avenir, réseau d’accompagnement des métiers d’art, vous accueillent les 1er et 2 avril prochain au cœur du 15ème arrondissement de Paris à l’atelier Louis Barillet. Orné de vitraux et de mosaïques de l’artiste, cet édifice classé a été construit en 1932 par l’architecte Robert Mallet-Stevens, à qui l’on doit également la célèbre villa Noailles à Hyère. 20 artisans seront présents pour partager avec vous leur passions ! De nombreux savoir-faire à découvrir : mosaïque, bijouterie-joaillerie, broderie d’art, vitrail, céramique, métallerie, design papier, peinture sur verre, marqueterie, sellerie-maroquinerie… Au programme Venez rencontrer les artisans d’art et découvrir l’atelier Barillet et son histoire lors de visites guidées. Chaque savoir-faire sera à l’honneur à travers des entretiens et des ateliers avec les artisans tout au long du week-end. Samedi 1er avril

“Le verre pour sublimer le quotidien à travers les époques”

Conférence à 11h François Landries, co-auteur du livre “Francis Chigot, ce que maître-verrier veut dire”, nous expliquera comment le vitrail illustre les débats et combats qui font le quotidien du XXème siècle à aujourd’hui.

Marie d’Hoffschmidt, co-fondatrice de la galerie d’art Meillart qui décrit “Le beau” comme son art de vivre explorera les déclinaisons du verre dans les arts décoratifs d’aujourd’hui. Dimanche 2 avril

Participez à la création d’une œuvre collaborative avec Marion Clavier et Adèle Perrin Retrouvez toutes les actualités des JEMA sur notre page Instagram : https://www.instagram.com/matrice.io/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Adèle Darcet

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Atelier Barillet Adresse 15 square de Vergennes 75015 Paris Quartier Saint-Lambert Ville Paris lieuville Atelier Barillet Paris

Atelier Barillet Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’atelier du maître verrier Louis Barillet vous ouvre ses portes les 1er et 2 avril. Atelier Barillet 2023-04-01 was last modified: by L’atelier du maître verrier Louis Barillet vous ouvre ses portes les 1er et 2 avril. Atelier Barillet Atelier Barillet 1 avril 2023 Atelier Barillet Paris Paris

Paris