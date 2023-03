Atelier du verre fusionné Atelier Barbara Tarrerias Pont-du-Château Catégories d’Évènement: Pont-du-Château

Atelier du verre fusionné Atelier Barbara Tarrerias, 1 avril 2023, Pont-du-Château. Atelier du verre fusionné 1 et 2 avril Atelier Barbara Tarrerias A l’occasion des JEMA, j’ai le plasir de vous ouvrir les portes de mon atelier à Pont du Château et de vous faire partager ma passion pour le verre. Artisan verrier depuis 12 ans, je vous ferai découvrir la technique du verre fusionné, les différentes étapes pour réaliser une pièce de verre fusionné à chaud, à savoir la coupe et le façonnage du verre, la réalisation d’une composition et le processus final de cuisson dans mon four à verrier.

Vous aurez également l’occasion de voir mes différentes créations.

Par ailleurs, je vous parlerai de ma deuxième passion qu’est la mosaïque puisque j’ai une formation de mosaïste d’art et que j’anime des ateliers à l’année. Atelier Barbara Tarrerias 42 chemin du petit pan 63430 pont du chateau Pont-du-Château 63430 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.petiteslumieres.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 verre verre fusionné Barbara Tarrerias

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-du-chateau/

