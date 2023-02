Atelier céramique Barbara-Studio atelier Barbara-studio, 1 avril 2023, Strasbourg.

Atelier céramique Barbara-Studio 1 et 2 avril atelier Barbara-studio

Barbara Leboeuf vous accueillera dans son espace de travail et de création au 13 rue Sainte Hélène à Strasbourg, atelier situé dans la cave du bâtiment.

Vous pourrez découvrir ses productions pour les arts de la table et la décoration en porcelaine ainsi que ses créations : sculptures et installations.

Elle sera ravie de expliquer les techniques de fabrication et répondre à toutes vos questions.

Après l’obtention d’un baccalauréat Arts Appliqués, Barbara Leboeuf intègre l’Ecole Supérieure Duperré dans la filière céramique. Les fondamentaux et les techniques de ce médium étant acquis et sanctionnés par l’obtention du Diplôme des Métiers d’Arts en 1997, elle s’engage dans un double cursus à la fois théorique à l’Université de Strasbourg (licence Arts plastiques, 2000) et artistique à l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg.

Reçue avec mention au Diplôme Supérieur des Arts Décoratifs en 2002, elle développe une carrière d’artiste plasticienne fondée sur trois approches : la pratique de l’installation située, une réflexion sur le design et la scénographie, la transmission et la recherche à la faculté d’arts plastiques de Strasbourg où elle assure le cours de sculpture. Impliquée par ailleurs pour un accès universel aux droits culturels, elle dispense une formation en sculpture et en Nu aux auditeurs de l’Université Populaire Européenne de Strasbourg.

Si le lieu est l’élément circonstanciel de son travail, la porcelaine crue ou cuite en est le verbe. Elle lui permet de développer un champ lexical inédit poussant aux limites les propriétés de la matière, dans un dialogue fait de décalages et de similitudes entre l’organique et l’artifice. Dans une quête de l’origine et de la matrice (Table, 2002 ; Abords, 2010, Au commencement, 2012), elle sonde les profondeurs de l’imaginaire et de la mémoire (Mues, 2002 ; L’ici et l’ailleurs, 2013 ; Vanité aux quatre têtes, 2018), revisitant le dispositif du cabinet de curiosité. L’articulation de rapports singuliers entre l’espace, le corps/geste et l’œuvre, lui permet de traiter le lieu comme enveloppe nécessaire à la mise en forme, le geste comme actualisation, l’objet comme trace.

Son travail, présenté à la Biennale Internationale de Céramique d’Art de Vallauris en 2002, au Kunst Raum Riehen (CH) et à la Fabrik à Hegenheim (68) en 2003, en contrepoint des collections de la manufacture de Sévres, dans l’exposition Ceràmiques Céramique(s) de La Bisbal d’Emporta (E) en 2003, au Prix des arts à Strasbourg, Karlsruhe (DE) et Saint Louis (CH) en 2005, à la 11e Biennale de la céramique contemporaine d’Andenne (B) en 2008, l’ European Ceramic Context, sur l’île de Bornholm (D) en 2010, est couronné par le Prix de “L’œuvre exceptionnelle“ par les Ateliers d’Art de France en 2011 pour l’exposition Pièces d’exception, FREMAA, Eglise des Dominicains, Colmar.

atelier Barbara-studio 13 rue Sainte Hélène 67000 Strasbourg Strasbourg 67003 Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00