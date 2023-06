Atelier découverte « la nature donne des couleurs » : impression directe de plantes sur papier et tissu Atelier Baolin Lugos, 21 août 2023, Lugos.

Lugos,Gironde

Atelier découverte nature et ecoprint : entrez dans le monde secret des tanins et des couleurs végétales en découvrant les arbres de notre forêt.

Vous recueillerez les couleurs et les formes de leurs feuilles en pratiquant l’ecoprint, technique d’impression directe des végétaux sur tissu par cuisson à la vapeur

Vous repartirez avec 2 tissus imprimés par vos soins à coudre ou à suspendre en décoration..

2023-08-21

Atelier Baolin

Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Nature discovery and ecoprint workshop: enter the secret world of tannins and plant colors by discovering the trees in our forest.

You’ll collect the colors and shapes of their leaves while practicing ecoprint, a technique for printing plants directly onto fabric by steaming

You’ll leave with 2 hand-printed fabrics to sew or hang as decoration.

Taller de descubrimiento de la naturaleza y ecoprint: adéntrese en el mundo secreto de los taninos y los colores de las plantas descubriendo los árboles de nuestro bosque.

Recogerás los colores y las formas de sus hojas practicando el ecoprint, una técnica de impresión de plantas directamente sobre tela mediante vapor

Se irá a casa con 2 telas estampadas a mano para coser o colgar como decoración.

Workshop Natur und Ecoprint: Entdecken Sie die geheime Welt der Tannine und Pflanzenfarben, indem Sie die Bäume unseres Waldes kennenlernen.

Sie werden die Farben und Formen ihrer Blätter sammeln, indem Sie Ecoprint praktizieren, eine Technik, bei der Pflanzen durch Dampfgaren direkt auf Stoff gedruckt werden

Sie werden mit zwei selbst bedruckten Stoffen nach Hause gehen, die Sie nähen oder als Dekoration aufhängen können.

