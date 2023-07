Stage technique « la nature donne des couleurs » : impression directe de plantes sur tissu Atelier Baolin Lugos, 5 août 2023, Lugos.

Lugos,Gironde

Atelier technique nature et ecoprint : découvrez le monde des tanins et de la teinture végétale en pratiquant l’ecoprint, impression directe de plantes sur textile.

Vous apprendrez les bases de la technique : préparer (mordancer) votre tissu, reconnaître des plantes, imprimer leurs formes et leurs couleurs grâce à une cuisson à la vapeur.

Vous repartirez avec des morceaux de tissus imprimés à coudre et transformer, ou tout simplement à suspendre en décoration..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 17:00:00.

Atelier Baolin

Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Nature and ecoprint technical workshop: discover the world of tannins and plant dyes by practicing ecoprint, the direct printing of plants on textiles.

You’ll learn the basics of the technique: preparing (mordanting) your fabric, recognizing plants, and printing their shapes and colors using steam.

You’ll leave with pieces of printed fabric to sew and transform, or simply hang up as decoration.

Taller técnico de naturaleza y ecoprint: descubra el mundo de los taninos y los tintes vegetales practicando el ecoprint, la estampación directa de plantas sobre tejidos.

Aprenderá las bases de la técnica: preparación del tejido (mordentado), reconocimiento de las plantas, impresión de sus formas y colores mediante vapor.

Te llevarás trozos de tela estampada para coser y transformar, o simplemente colgar como decoración.

Workshop Naturtechnik und Ecoprint: Entdecken Sie die Welt der Tannine und der Pflanzenfärbung, indem Sie Ecoprint, den direkten Druck von Pflanzen auf Textilien, praktizieren.

Sie lernen die Grundlagen der Technik kennen: Vorbereitung (Ätzen) des Stoffes, Erkennen von Pflanzen, Drucken ihrer Formen und Farben durch Dampfgaren.

Sie werden mit bedruckten Stoffstücken nach Hause gehen, die Sie nähen und verarbeiten oder einfach als Dekoration aufhängen können.

