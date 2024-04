Atelier bandes dessinées Café le 109 Café le 109 Fumel, mercredi 3 avril 2024.

Atelier de bandes dessinées, atelier de création avec l’association Les Réseaux Sauvages. Pour cet atelier l’inscription est obligatoire et il est accessible aux enfants à partir de 7 ans. Découverte de l’univers de la bande dessinée et création plastique !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 15:00:00

fin : 2024-04-03 17:00:00

Café le 109 108 Rue Léon Jouhaux

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 109.cafeculturel@gmail.com

