Atelier bande dessinée. Le célèbre dessinateur et éditeur de bande dessinée Lewis Trondheim animera un atelier le mercredi 26 octobre à la médiathèque Jean Arnal pour vous initier à l'art de la BD ! Grand Prix d'Angoulême en 2006, Lewis Trondheim a plus de 200 albums à son actif comme scénariste ou auteur. Il est le créateur de Lapinot, Ralph Azham, Le Roi Catastrophe, Maggy Garrisson et bien d'autres personnages. Atelier proposé par Pierresvives dans le cadre de l'exposition « Lewis Trondheim fait des histoires » qui se tient jusqu'au 28 janvier 2023. Gratuit, sur inscription, à partir de 12 ans.

