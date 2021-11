Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse Atelier Bande dessinée avec Patrice Cablat Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Crée ta planche de BD ! Ouvert aux 11/14 ans La Bibliothèque tyrossaise offre aux 11/14 ans, en novembre, une occasion exceptionnelle de s'initier à l'illustration auprès de Patrice Cablat, illustrateur reconnu, et de découvrir son univers. Auteur de bandes dessinées, illustrateur et graphiste installé à Bordeaux, il initiera les adolescents aux techniques et à l'approche narrative propres à la bande dessinée, leur permettant ainsi de créer leur propre planche sur le thème de leur choix. Déployant ses productions sur de multiples supports (albums, bandes dessinées, magazines jeunesse…), Patrice Cablat anime très régulièrement des ateliers d'illustration auprès d'enfants et d'adolescents. +33 5 58 77 30 51

