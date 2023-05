Atelier Bande Dessinée avec Lisa Mandel Groupe Le Monde – L’Obs, 22 mai 2023, Paris.

« La BD du réel » : cinq jours pour créer une revue d’information en bande dessinée dans les locaux du journal « Le Monde ».

Description de l’atelier

Durant les cinq jours d’atelier, vous vous lancerez dans la construction d’une revue d’information en bande dessinée. Vous découvrirez les différentes étapes de l’élaboration de la revue : choix d’un angle, d’un titre, de la forme de l’objet, répartition des sujets et des travaux créatifs… Autant d’occasions d’explorer les techniques narratives de la BD dite « du réel ». L’objectif : repartir avec une bande dessinée d’information ludique et instructive.

Pour un total de 15h de formation, vous profiterez des conseils d’une autrice et dessinatrice reconnue pour développer vos compétences et projets artistiques. L’atelier a lieu tous les soirs de la semaine, dans les locaux du journal « Le Monde », avec un groupe restreint de participants.

Lisa Mandel

Lisa Mandel est une autrice de bande dessinée française née à Marseille au siècle dernier.

Reconnue pour son humour décalé et un dessin simple mais incisif, elle fait ses armes dans la bd jeunesse avec notamment la série Nini Patalo. Avec le temps, elle s’oriente peu à peu vers la BD dite « du réel ». Autrice de plusieurs autobiographies (ou presque), elle réalise chez L’Association, à la fin des années 2000, une fresque historique HP, sur la carrière de ses parents, infirmiers en hôpital psychiatrique. Elle collabore ensuite régulièrement avec une équipe de sociologues et cofonde la collection « Sociorama » chez Casterman, qui adapte en bande dessinée des enquêtes de sociologie. Avec la chercheuse Yasmine Bouagga, elle réalise notamment Les nouvelles de la jungle de Calais qui retrace les 6 derniers mois du plus grand camp de migrants français du XXIe siècle, dans le Nord de la France.

En 2019, elle entame un projet pharaonique : réaliser une page par jour pendant une année afin de régler toutes ses addictions Une année exemplaire paraît en 2020, en pleine crise du Covid-19. Portée par le succès de son livre, réalisé en autoédition, Lisa Mandel se lance dans la création des éditions Exemplaire. Le but de cette structure éditoriale alternative est notamment d’assurer une répartition plus juste des revenus pour les autrices et auteurs, victimes d’une précarisation galopante depuis plusieurs décennies. Elle y lance d’ailleurs son projet Se rétablir, chronique sur le rétablissement en santé mentale. On peut retrouver l’intégralité de ses derniers travaux sur les réseaux sociaux.

Récompenses

Sélection officielle du Festival d’Angoulême 2023

Prix Artémisia de la bande dessinée féminine 2009

Prix Tam-Tam du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 2007

Contact : https://ateliers.lemonde.fr/Lisa-Mandel/94

