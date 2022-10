Atelier « Ballet miniature »

2022-11-02 10:30:00 10:30:00 – 2022-11-02 11:30:00 11:30:00 Un atelier créatif avec du papier de soie à découvrir dès 6 ans.

Inscription au 04 71 02 46 10 ou par mail dernière mise à jour : 2022-10-13 par

