Atelier + balade « Traces et empreintes des animaux »

Lors de cet atelier, vous partirez à la recherche de traces de vie animale et réaliserez des moulages pour immortaliser vos trouvailles. Venez découvrir les richesses du Parc des Jalles. Un écrin de verdure qui s’étend sur une surface de près de 6 000 hectares d’espaces naturels et agricoles en continu, sur 9 communes du nord-ouest de la Métropole. On y rencontre une grande diversité de paysages abritant des sites écologiques remarquables et une biodiversité rare.

Gratuit – Sur inscription obligatoire sur le site internet de l’Ecosite du Bourgailh

