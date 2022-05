Atelier balade photographique Parthenay, 7 mai 2022, Parthenay.

Atelier balade photographique Médiathèque communautaire 8 Place Georges Picard Parthenay

2022-05-07 09:30:00 – 2022-05-07 12:30:00 Médiathèque communautaire 8 Place Georges Picard

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay

EUR Atelier balade photographique autour du récit de « L’Histoire de Georges » de Claire Le Michel. Vous connaissez Georges le tigre ? Vous souhaitez découvrir quel est cet animal dont on parle en Gâtine ? Venez créer et composer des images du tigre dans le paysage parthenaisien.

Les participants sont invités à la Médiathèque de Parthenay pour choisir et découper plusieurs portraits imprimés du vieux tigre.

Munie de ces différentes créations, le groupe partira ensuite en balade à proximité pour expérimenter différents points de vue et mettre en scène Georges le tigre sur notre territoire.

+33 5 49 94 90 42

Claire Le Michel

Médiathèque communautaire 8 Place Georges Picard Parthenay

