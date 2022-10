[Atelier] Balade automnale et fabrication d’une couronne de porte

2022-10-28 14:30:00 – 2022-10-28 16:30:00 Les enfants de 5 à 10 ans sont conviés au château pour une balade dans le potager, le parc et la forêt de Miromesnil pour découvrir la nature à l'automne. Ils confectionneront ensuite une couronne de porte automnale grâce à leurs trouvailles.

