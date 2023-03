[Rendez-vous d’Exception] Atelier BAL Créations, à la rencontre d’une Maître Artisane Lunetière Atelier BAL Créations Saint-Marien Catégories d’Évènement: Creuse

[Rendez-vous d'Exception] Atelier BAL Créations, à la rencontre d'une Maître Artisane Lunetière

Vendredi 31 mars, 14h00, 16h15
Atelier BAL Créations

Les Rendez-Vous d'exception de l'atelier de lunetterie BAL créations

A l'occasion des journées Européennes des Métiers d'Art 2023, Rendez-Vous d'Exception chez BAL Créations, où Anne-Lise Bertrand, Maître Artisane en Métier d'Art vous initiera en privé à la découverte de son univers et de la lunetterie.

Anne-Lise Bertrand réalise depuis 2010 des montures de lunettes de luxe dans divers matériaux, à destination d’opticiens mais également de particuliers dans le monde entier.

Le rendez-vous sur réservation préalable dure 2 heures, durant lesquelles Anne-lise vous fera remonter le temps aux origines de la lunetterie, puis aux origines de son métier très particulier.

Elle vous montrera les différents matériaux utilisés ainsi que différentes techniques de façonnage. Enfin, vous suivrez la fabrication d'une monture et vous pourrez participer au choix à la pose de charnières, à une découpe manuelle ou à la pose de décors tels que des strass.

Dates des Rendez-Vous d'Exception
Vendredi 31 mars 2023 14h -> 16h
Vendredi 31 mars 2023 16h15 -> 18h15

Programme
14h-14h30 ou 16h15-16h45 : Accueil puis présentation de l'artisane et tour de table

Vendredi 31 mars 2023 16h15 -> 18h15 Programme 14h-14h30 ou 16h15-16h45 : Accueil puis présentation de l’artisane et tour de table

14h30-15h ou 16h45-17h15 : De l'origine de la lunetterie en France, présentation du métier et des matières

15h-15h30 ou 17h15-17h45 : Découpe et début de façonnage d'une monture devant vous

15h30-16h ou 17h45-18h15: Ateliers de pose de charnière, de découpe manuelle et de pose de strass pour les participants le souhaitant.

Afin de vous proposer ce rendez-vous d'exception dans les meilleures conditions sanitaires et artisanales, l'effectif sera limité à 5 participants simultanés.

Réservations: auprès d'Anne-Lise Bertrand
Par téléphone (lun-vendredi 10h-12h /14h18h) au 07 69 15 02 58
Par mail à contact@balcreations.com
www.balcreations.com

Atelier BAL Créations
6 le landon 23600 st marien
Saint-Marien 23600 Creuse
Nouvelle-Aquitaine

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T16:00:00+02:00

2023-03-31T16:15:00+02:00 – 2023-03-31T18:15:00+02:00 lunettes lunetterie BAL Créations

