Atelier « bains de jardins » autour des cinq sens Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 15h30 Château et parc de Reynerie Gratuit. Sur inscription. Enfant à partir de 7 ans.

L’odorat, l’ouïe, le toucher… nous vous invitons pour un temps de méditation, respiration, stimulation de vos 5 sens. Alix Sattler, sophrologue, vous invite à vivre « un bain de jardin » au coeur de Toulouse. Une expérience sensitive pour vous immerger dans ce parc remarquable.

Château et parc de Reynerie 160 Chemin de Lestang, Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie

Le château et son parc d'une superficie de 4,2 ha appartiennent à la ceinture de châteaux et maisons des champs implantés aux XVIIe et XVIIIe siècles sur les rebords de la première terrasse occidentale de la Garonne par des familles aisées toulousaines.

Le parc fut créé en 1790 par un paysagiste parisien pour Guillaume Dubarry, féru de botanique qui, après une carrière militaire au service du Roi, notamment à Saint-Domingue, accepte un mariage de complaisance avec la favorite de Louis XV, mariage qui fait sa fortune. Celle-ci lui permet, à partir de 1781, de mener à bien la construction du château de Reynerie, élégante « folie » entouré d’un parc. Son plan et ses aménagements (escaliers, sculpture, nymphée, canal, symétrie et mise en valeur des perspectives) sont caractéristiques du dernier quart du XVIIIe siècle. Pièce d’eau et serpentine, serres et plantations témoignent sans doute d’interventions au XIXe siècle.

Le parc se divise en deux terrasses : celle à l’ouest où se trouve le château et les communs, comporte un parterre ainsi qu’un pigeonnier du XVIIe siècle ; celle à l’est, entièrement occupée par un parterre à la française avec, dans l’axe du château, une grande allée d’eau débutant par un majestueux escalier aux lions de pierre et qui mène au grand bassin entouré de charmilles au centre du jardin. Haies de buis, pièces d’eau et parterres engazonnés structurent ce parc dans lequel l’eau est omniprésente grâce aux bassins, douves et fontaine.

Rapportées de ses voyages, le parc est planté de nombreuses essences rares et exotiques comme pins de Corse (pin Napoléon), tulipiers de Virginie, magnolias, mais aussi de tilleurs, charmes, frênes, érables, chênes verts, savonniers, diospyros, celtis et ginkgo biloba.

Classés monuments historiques en 1963, le parc devient la propriété de la Ville de Toulouse en 1987, puis le château en 2008.

Enfin, la partie boisée constitue un véritable arboretum : 80 espèces différentes pour un total de 770 arbres, dont beaucoup étaient les premiers spécimens introduits en France. Le sous-bois est jardiné de façon à obtenir une ambiance naturelle : les vivaces implantées viennent en complément des espèces naturelles. Chemin de Lestang, impasse de l’Abbé-Salvat. Métro ligne A, station Reynerie. Ouvert toute l’année. Parking, animaux non admis.

