Matour Matour Matour, Saône-et-Loire Atelier bain de pieds Matour Matour Catégories d’évènement: Matour

Saône-et-Loire

Atelier bain de pieds Matour, 5 septembre 2021, Matour. Atelier bain de pieds 2021-09-05 10:00:00 – 2021-09-05 12:00:00 Manoir du Parc Maison des Patrimoines

Matour Saône-et-Loire Petit historique du bain de pied.

Partage de soins : un bain de pied avec gommage.

Transmission de différentes recettes de bains de pieds et gommages naturels avec leurs spécificités (soulagent les pieds douloureux, enlèvent la fatigue, désinfectent les pieds etc…). reflexo.walter@gmail.com http://www.ameliewalter.com/ Petit historique du bain de pied.

Partage de soins : un bain de pied avec gommage.

Transmission de différentes recettes de bains de pieds et gommages naturels avec leurs spécificités (soulagent les pieds douloureux, enlèvent la fatigue, désinfectent les pieds etc…). dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Matour, Saône-et-Loire Autres Lieu Matour Adresse Manoir du Parc Maison des Patrimoines Ville Matour lieuville 46.30712#4.48319